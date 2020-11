Dries Mertens neemt afscheid van Diego Maradona: “Sorry dat ze mij met jou vergeleken hebben”

Met de initialen D.M. scoren aan de lopende band in Napels. Geen wonder dat de vergelijking met Diego Maradona dan volgt. “Sorry daarvoor”, zegt Dries Mertens nu op Instagram. “Ik zal nooit op jouw niveau geraken.”

“Toen ik zeven jaar geleden de kans kreeg om voor Napoli te tekenen, dacht ik meteen aan de magie die ik voelde toen ik jou zag in dat blauwe shirt”, schrijft Dries Mertens op Instagram.

“Als ze de laatste jaren mijn naam naast de jouwe hebben geplaatst, verontschuldig ik me daarvoor, want ik zal nooit op jouw hoogte geraken. Wat jij hebt gedaan voor ‘onze’ stad zal voor altijd geschiedenis blijven. Vanaf morgen zal dat blauwe shirt dragen een nog grotere verantwoordelijkheid worden. Dag, held, het was een eer je te mogen ontmoeten.”