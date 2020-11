Coach van Rode Ster Belgrado vol vertrouwen: “Verdedigen zit niet in het DNA van Gent”

Voor de Buffalo’s wordt het donderdagavond alles of niets. Met de komst van Rode Ster Belgrado speelt AA Gent de laatste troefkaarten uit. Enkel met een eerste zege in deze groepsfase kan het team van Wim De Decker mathematisch nog kans maken op Europees overwinteren, terwijl de Serviërs na twee zeges op rij wat meer zekerheid kunnen inbouwen.

En die wetenschap opent volgens Rode Ster-coach Dejan Stankovic duidelijk mogelijkheden: “Als ik de mentaliteit van hun team kan inschatten en hoe ik me hun duels herinner tegen Roma, denk ik dat ze ook tegen ons voluit voor de zege zullen gaan. Het ligt niet in hun DNA om zich sterk aan te passen aan de tegenstander, ze willen sowieso winnen. De afwezigheid van één speler (Yaremchuk, nvdr) zal daar weinig aan veranderen.”

“Ik zei van in het begin dat we Europees willen overwinteren en dat we het match per match moeten bekijken”, probeerde Stankovic anderzijds toch de verwachtingen bij de meegereisde Servische pers te temperen. “We proberen telkens de sterktes van de tegenstander te neutraliseren. Natuurlijk hopen we op een goede afloop maar we blijven realist.”

Toch probeerde de voormalige sterspeler van Lazio en Inter allerminst om zijn team in een underdogrol te duwen: “We missen inderdaad vijf spelers maar we hebben wel twintig volwaardige kernspelers meegebracht naar Gent. We moeten met die jongens verder en het mag geen alibi zijn om niet te slagen en we willen dan ook zonder twijfel het maximum halen uit deze partij.”

“Blessures maken nu eenmaal deel uit van de sport”, aldus de 42-jarige Servische coach. “Gent is één van de sterkste ploegen in deze reeks maar hun probleem is niet zozeer de kwaliteit van het spel dat ze brengen, maar de resultaten. Ze hadden zeker al meer punten kunnen tellen! Ik denk dat hun match van het voorbije weekend tegen Charleroi echt wel één van hun betere wedstrijden was. Ze hadden enkele problemen in het openingskwartier maar nadien speelden ze heel dominant en hun zege was zonder meer verdiend. We zijn gewaarschuwd”