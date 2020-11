“Zet gratis tamponautomaten op middelbare scholen”: 1 op 8 Vlaamse meisjes kan maandverband niet betalen

Schotland maakt als eerste ter wereld tampons en maandverband gratis voor vrouwen die dat niet kunnen betalen. Maar die menstruatie-armoede is niet enkel een Schots probleem. Ook veel Vlaamse meisjes kunnen die producten niet betalen, blijkt uit onderzoek van Caritas, dat pleit voor gratis tampons op school.

Op Schotse scholen en universiteiten zijn sinds 2018 al gratis automaten met tampons en maandverbanden beschikbaar. Nu gaan de Schotten nog een stap verder: de producten moeten voortaan vrij verkrijgbaar zijn op alle openbare plekken, zoals buurtcentra of apotheken. Bedoeling is meer jonge meisjes toegang te geven tot menstruatieproducten. Volgens een onderzoek van Plan International heeft een op de vier Schotse meisjes namelijk onvoldoende geld om de middelen zelf te kopen.

Een probleem dat zich ook bij ons voordoet, blijkt uit een recente gelijkaardige bevraging van hulporganisatie Caritas Vlaanderen bij 2.608 Vlaamse meisjes tussen 12 en 25 jaar. Een op de acht Vlaamse meisjes had al eens onvoldoende geld om een maandverband of tampon te kopen. “De helft van hen gebruikte al eens een dubbel gevouwen zakdoek of een extra onderbroek”, zegt Thijs Smeyers van Caritas Vlaanderen. “Nog ingrijpender: vijf procent bleef al eens weg van school uit schrik voor lekjes. En een aantal meisjes nam de pil zelfs gewoon door, omdat die wél wordt terugbetaald.”

Proefproject

Omdat meisjes – die in de puberteit sowieso al onzekerder zijn – aangaven soms weg te blijven uit de klas of van de jeugdbeweging, pleit Caritas voor automaten met gratis tampons of maandverbanden op secundaire scholen, net als in Schotland. Ook PVDA stelde onlangs die vraag al op de gemeenteraden van Hasselt en Gent. Maar in Gent is het voorstel al afgewezen. “Waarom? Dat alle meisjes – dus ook zij die het wel zelf kunnen betalen – daarvan gebruik zullen maken, geloof ik niet”, zegt Smeyers. “Of misschien als ze het eens vergeten. Voor de rest zullen de automaten vooral gebruikt worden door wie het zelf niet kan betalen. Maar laten we uitzoeken wat de afname is en of zo’n automaat zin heeft, met een proefproject. Want een automaat is laagdrempeliger voor die meisjes dan het te moeten vragen aan het secretariaat.”