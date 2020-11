Geen benefiet, tombola of straatverkoop voor het goede doel: kleine vzw’s verliezen tot 90 procent inkomsten

Geen tombola of benefiet of koekenverkoop in de winkelstraten. Door corona boeten goede doelen in: ze ontvangen dit jaar gemiddeld de helft minder inkomsten, blijkt uit een bevraging van platform Goodgift vzw. Bij de kleinste vzw’s loopt dat zelfs op tot een verlies van 90 procent. “Een paasontbijt met tombola en drank kan je niet zomaar vervangen door een ontbijtmand aan huis.” Ook volgend jaar schatten vzw’s niet rooskleurig in.