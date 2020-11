General Electric wil vestiging in Charleroi sluiten

De directie van General Electric heeft woensdag op een ondernemingsraad duidelijk gemaakt dat ze hun activiteiten in Charleroi willen stopzetten. Dat heeft Romeo Bordenga van de socialistische vakbond FGTB bekendgemaakt. Het bedrijf is gespecialiseerd in het onderhoud van hydraulische, elektrische en nucleaire centrales. Er werken zo’n honderd mensen.

Tot 2015 maakte de site in Charleroi deel uit van de groep Alstom. Maar die werd opgekocht door General Electric en kwam dus in Amerikaanse handen. In 2017 werden al een 20-tal banen geschrapt. Maar nu moet het hele bedrijf dicht. Volgens Bordenga komt het nieuws al een grote schok in de regio.