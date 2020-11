Charleroi verlengt contract van Rode Duivel Joris Kayembe tot 2023

Joris Kayembe heeft zijn contract verlengd bij Sporting Charleroi. De linkervleugelverdediger tekende bij tot 2023, met een optie voor een jaar extra.

De 26-jarige verdediger speelt sinds januari bij Charleroi. Kayembe kwam toen over van Nantes en speelde ondertussen 22 keer voor de Carolo’s. Ook bondscoach Roberto Martinez wist zijn prestaties te appreciëren. Zo mocht hij zich laten zien in de vriendschappelijke interlands tegen Ivoorkust (1-1) begin oktober en tegen Zwitserland (2-1) in november.

Kayembe trok in 2013 op avontuur naar Portugal. Bij Porto werd hij uitgeleend aan Arouca en Rio Ave. Nantes trok hem aan in juli 2017.