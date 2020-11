Binnenkort maar één Belgische club in Europa League? AA Gent, Antwerp en Standard moeten zich stilaan reppen

Hoezo, er staat na de 0 op 9 voor Standard en AA Gent in de Europa League niets meer op het spel? Toch wel, want ons land is bezig een vrije val te maken op de UEFA-ranking. Het Europese voetbal wordt al uitgehold met de oprichting van een derde Europabeker, de Conference League, volgend seizoen. En het kan dus nog erger worden voor de Belgische clubs.

Het meest dringende gevaar is nu dat, als België nog twee plaatsen zakt op de UEFA-ranking, de landskampioen vanaf het seizoen 2022-23 geen rechtstreekse plaats meer heeft in de groepsfase van de Champions League. Ons land staat nu negende en is dit seizoen al een plaats naar beneden getuimeld. Straks verliezen we op de ranking, die gebaseerd op de prestaties van de vijf recentste Europese seizoenen, ook nog het goede seizoen 2016-17. Oostenrijk en Schotland hijgen in onze nek en het is helemaal niet uitgesloten dat we na dit tot hiertoe erg magere seizoen uit de top tien vallen. Dat betekent dan niet alleen het verliezen van een rechtstreekse stek in de Champions League, maar ook dat voor de nummer twee het vangnet van de Europa League wegvalt en die club ook in de voorronde van de Conference League terechtkomt.

De wát League? Inderdaad, de Conference League. Het lijkt aan ieders aandacht te ontsnappen, maar vanaf volgend seizoen zijn er drie Europabekers. Naast de Champions League en Europa League komt er ook de Conference League bij. Het is geen uitbreiding, wel een opsplitsing van de Europa League. Eigenlijk wordt er een klein broertje toegevoegd, want het aantal EL-deelnemers (nu 64) wordt in twee gesplitst: 32 in de Europa League en 32 in de Conference League. Die derde Europabeker werd door de Duitse voetbalgrootheid Franz Beckenbauer nu al smalend de “Europacup van de verliezers” genoemd omdat daar vooral wordt gemikt op de kleinere landen. En als het zo voortgaat, wordt het de biotoop van de Belgische clubs.

Foto: Photo News

Top tien broodnodig

De nieuwe Europa League is voorzien voor clubs die in de laatste fase van de voorronden voor de Champions Leauge de groepsfase missen en de clubs uit de topcompetities die net naast een plaats in de Champions League grepen en vijfde werden. Daar worden alvast alle bekerwinnaars van de eerste zes op de UEFA-ranking aan toegevoegd.

Concreet in de huidige situatie, met België als negende op de UEFA ranking: in plaats van de huidige drie (Charleroi had de vierde kunnen zijn), kan het dat er nog maar één Belgische club aan de Europa League kan deelnemen: de tweede uit de stand die de voorronde van de Champions League niet overleefde. De bekerwinnaar maakt als enige ook nog een kans als hij de laatste voorronde voor de groepsfase overleeft.

Erger wordt het als België uit de top tien valt. Dan houdt ons land in het slechtste geval welgeteld twee clubs in Europa over: de landskampioen in de Europa League en de bekerwinnaar in de Conference League. Een doemscenario, maar niet uitgesloten, want AA Gent en Standard verloren in deze campagne tegen Liberec uit Tsjechië (19de op de ranking) en Lech Poznan Polen (30ste).