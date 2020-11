Donald Trump verleent voormalig veiligheidsadviseur Flynn gratie

Amerikaans president Donald Trump heeft zijn voormalige nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn gratie verleend, zo maakte Trump woensdag via Twitter bekend. Flynn, een hoge Amerikaanse militair, zit een maandenlange gevangenisstraf uit nadat hij loog tegen de FBI over de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Flynn bekende eerst schuld in ruil voor strafvermindering. Intussen probeert hij zijn schuldbekentenis weer in te trekken, en zeggen zijn advocaten dat hij onder zware druk is gezet door zijn ondervragers bij de FBI. Trump noemde Flynn eerder een “onschuldig man.” Flynn is niet de eerste die door Trump uit de wind wordt gezet. De Amerikaanse president verleende ook al gratie aan lobbyist Roger Stone, die eveneens in de gevangenis belandde, nadat hij het zogenaamde Mueller-onderzoek naar Russische beïnvloeding probeerde te beïnvloeden.