Vergeet Lamkel Zé, Antwerp heeft met Hongla een ‘nieuw’ Kameroense goudhaantje in huis: “Ooit wil ik terug bij Barcelona spelen”

De ene Kameroener is (gelukkig) de andere niet. Hij was de kamergenoot van Lamkel Zé, maar Martin Hongla (22) is zo slim om diens kuren niet te kopiëren. Terwijl zijn maatje verkommert in de B-kern, is de defensieve middenvelder uitgegroeid tot een sterkhouder bij Antwerp. Een blik op zijn opmerkelijke parcours.