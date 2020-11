Standard denkt niet aan overwinteren, maar wel aan eerherstel: “We willen van die nul af”

Mathematisch kan het nog. Als je die zin moet gebruiken om de kansen van een ploeg te omschrijven, weet je dat het moeilijk wordt. Tegen Lech Poznan hopen de Rouches vooral vertrouwen op te doen, ook voor de match van zondag tegen Anderlecht.

Standard pakte 0 op 9 in de Europa League. Doorstoten is zo goed als onmogelijk. Een bekend gokbedrijf keert 52 keer je inzet uit mocht het toch nog lukken. Het schat daarmee de kansen van de Rouches nog ietsje hoger in dan die van AA Gent (maal 251). Beide ploegen kunnen zich misschien optrekken aan Atalanta. De Italianen verloren vorig jaar hun eerste drie poulematchen in de Champions League en bereikten toch nog de kwartfinales.

Maar over overwinteren in de Europa League hoor je dezer dagen niemand meer in Luik. Daarvoor zijn ze realistisch genoeg en is het vormpeil te slecht. De thuiswedstrijd tegen Poznan dient om eerherstel te behalen. “We zijn uiteraard teleurgesteld in de laatste resultaten”, zegt trainer Philippe Montanier.

Foto: BELGA

Zero points

De Franse T1 ontkent dat de klassieker tegen Anderlecht van zondag al in het achterhoofd zit. Tegelijk sluit hij niet uit dat hij zijn basisploeg overhoophaalt. “Onze focus ligt op Poznan. We willen van die nul af. Hen kloppen kan ons ook een boost geven voor de competitie. Het beste medicijn voor een mindere vorm is winnen. Dit duel is de kans om onze eerste punten te pakken. In de negen wedstrijden die we in de komende periode gaan spelen, zullen we niet altijd met dezelfde ploeg aantreden. We zullen gaan roteren, maar de bedoeling is wel altijd om de meest competitieve ploeg op te stellen.”

Ook verdediger Kostas Laifis benadrukt het belang van Poznan. “Er is druk”, geeft de Cyprioot toe. “De Europa League blijft belangrijk. We gaan voor onze kans. Je wilt niet met zero points eindigen. Het is waar dat we ons niveau niet halen, maar aan onze mentaliteit ligt het niet. Ik heb vertrouwen in mijn ploeggenoten. We moeten de kracht vinden om beter te worden, meer te scoren en de nul te houden. Dit duel is zeer belangrijk voor het vertrouwen in aanloop naar de partij tegen Anderlecht.”