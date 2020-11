Snelheidsduivel en dribbelkont Osman Bukari moet voor de Gentse goals zorgen: “In Ghana noemden ze mij Hazard”

Wil AA Gent nog hopen op Europees overwinteren, dan moet het vanavond met minstens 1-0 winnen. En dat zonder spitsen. Dus wordt er weer gerekend op ­Osman Bukari (21), bevrijd na zijn eerste doelpunt sinds hij overkwam van talentenfabriek AS Trencin. Is de ex-speler van Anderlecht niet de snelste, dan wellicht wel de braafste speler van de Jupiler Pro League.

