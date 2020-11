Onze chef voetbal wil even niet horen van Maradona’s leven naast het veld: “Hij bewees dat voetbal kunst is”

Hij had magische voeten. Ze bewogen op het ritme van de tango. Diego Maradona en de bal vormden een magische symbiose, met als hoogtepunten het ballet dat hij opvoerde in de opwarming voor de wedstrijd met Napels in München en de manier waarop hij, en hij alleen, Argentinië in 1986 de wereldtitel en AC Napoli twee landstitels bezorgde.