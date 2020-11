Biden krijgt dezelfde geheime informatie als president Trump, “oprechte toenaderingen”

Toekomstig Amerikaans president Joe Biden krijgt binnenkort net als huidig president Donald Trump de Presidentiële Dagelijkse Briefing met geheime informatie. Het Witte Huis verleende officiële goedkeuring, melden Amerikaanse media. Biden vertelde in een eerste interview sinds zijn verkiezing dat de machtsoverdracht al bezig is, met “oprechte toenadering”. Hij zei zelfs te overwegen een Republikein die voor Trump stemde aan te stellen in zijn regering.

De briefing is een samenvatting of verzameling documenten met veiligheidsinformatie van de geheime diensten. Met het besluit heeft Biden toegang tot de nieuwste geheime info over de belangrijkste wereldwijde bedreigingen voor de nationale veiligheid.

De toegang van Biden tot de gegevens versoepelt de machtsoverdracht. Trump blokkeerde de afgelopen weken nog elke medewerking, maar maandag kwam er toch groen licht. Hij weigert echter nog steeds Biden als winnaar van de verkiezingen van 3 november te erkennen en houdt vol dat de resultaten het gevolg zijn van massale fraude. Er is nog geen contact geweest tussen Trump en Biden sinds de verkiezing, volgens de toekomstige president.

Biden heeft in zijn eerste uitgebreide interview sinds hij verkozen werd, aan NBC News verteld dat de machtsoverdracht wel al begonnen is: “Ik denk dat we niet zo ver gaan achterlopen als we eerder dachten. Er is veel directe discussie, en ik moet zeggen, de toenaderingen zijn oprecht. Er is geen misgunnen geweest tot nu toe. En ik verwacht niet dat dit zal gebeuren.”

Naar eigen zeggen heeft Biden – in het belang van nationale eenheid – al overwogen om een Republikein die voor Trump stemde aan te duiden in zijn regering. “En we moeten nog veel benoemingen doen. Ik wil dat dit land verenigd is. Het doel van onze regering is om weer te verenigen. We kunnen deze venijnige politieke dialoog niet voortzetten. Het moet stoppen.”

Geen onderzoek naar Trump

Biden ontkende ook dat hij zijn ministerie van Justitie zou opdragen onderzoek te voeren naar Trump: “Ik zal niet doen wat deze president doet en het ministerie van Justitie gebruiken als mijn middel om te eisen dat iets gebeurt. Er is een aantal onderzoeken waarover ik gelezen heb, op staatsniveau. Er is helemaal niets wat ik daaraan kan of niet kan doen.”

Hoewel velen die hij voorgedragen heeft al onder Barack Obama werkten terwijl Biden vicepresident was, benadrukte hij dat dit “geen derde Obama-termijn is”, omdat “het een heel andere wereld is dan tijdens de Obama-Biden-regering”. “President Trump heeft het landschap veranderd. Het is Amerika eerst geworden. Het was Amerika alleen. We bevinden ons in een positie waarin onze allianties afgesleten worden.”

Volgens Biden heeft hij daarom mensen gevonden die het spectrum van het Amerikaanse volk vertegenwoordigen, en het spectrum van de Democratische partij. Hij toont zich echter terughoudend om de progressieve senatoren Bernie Sanders of Elizabeth Warren een functie in zijn regering te geven: “Iemand uit de Senaat of uit het Huis halen, zeker een invloedrijk persoon, is echt een moeilijke beslissing die gemaakt moet worden.”

“Klaar om wereld te leiden”

Eerder op dinsdag had Biden een aantal sleutelfiguren in zijn regeringsteam voorgesteld. Hij zei daarbij dat zijn nieuwe Amerikaanse regering klaar is om de wereld te leiden.

“Laten we beginnen Amerika en de wereld weer te verenigen”, verwees hij naar het “America First”-beleid van Trump, die zich terugtrok uit tal van verdragen. “We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om nationale veiligheid en buitenlands beleid.”

De namen van de betreffende ministers waren een dag eerder al bekendgemaakt. “Het is een team dat het feit weerspiegelt dat Amerika terug is.” Volgens hem zou het team hem “zeggen wat ik moet weten, niet wat ik wil weten”.

Biden wordt op 20 januari beëdigd. Anthony Blinken zal als minister van Buitenlandse Zaken klaar staan op dag één, aldus Biden. Blinken beloofde dat diplomatie weer in ere wordt hersteld en de VS hun rol in organisaties als de VN weer gaan oppakken.

Alejandro Mayorkas gaat volgens Biden aan het hoofd van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid een einde maken aan het “wrede” immigratiebeleid van Trump. En Avril Haines zal als coördinator van de geheime diensten de VS veiliger maken.

Oud-minister John Kerry krijgt als speciaal gezant voor het klimaat ook een prominente rol. Hij zal vooropgaan in de actie tegen de “existentiële bedreiging” die de klimaatverandering betekent. Biden noemde die “een van de belangrijkste problemen” van deze tijd. De VS zullen weer partij worden in het klimaatakkoord van Parijs en er alles aan doen om de daarin afgesproken doelen te halen. “Maar dat is niet genoeg. Falen is geen optie”, aldus Kerry.

Nu de regering-Trump toestaat dat overheidsinformatie wordt gedeeld met Bidens team, zal zijn regering veel actiever zijn in het bestrijden van de coronapandemie, die de VS hard heeft geraakt. Aanstaand vicepresident Kamala Harris zei dat in die strijd de economische sectoren op een verantwoorde manier weer aan de slag kunnen gaan, “geleid door feiten”.