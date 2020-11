‘Obama-veteraan Tom Donilon nieuwe CIA-directeur onder Biden’

Tom Donilon (65) zou de nieuwe CIA-directeur worden onder de Democratische president-elect Joe Biden. De benoeming werd nog niet bevestigd. Amerikaanse media melden dat ook Michael Morell (62), een andere Obama-veteraan en controversieel voor zijn mening over foltertechnieken, in de running zou zijn voor de post.

Volgens verschillende media zou Biden overwegen om Tom Donilon, een ervaren diplomaat en nationale veiligheidsadviseur van voormalig president Barack Obama, te benoemen tot directeur van de CIA.

Dat postje kan een van de meest uitdagende functies zijn in de regering-Biden nadat de Republikeinse president Donald Trump de dienst er vier jaar lang van beschuldigde deel uit te maken van de ‘Deep State’, een samenzwering die zijn presidentschap zou proberen te ondermijnen.

Tweede kandidaat, ‘goedprater van folteringen’

Foto: REUTERS

Het is nog niet zeker of de post effectief naar Donilon zal gaan. Amerikaanse media noemen ook Michael Morell als mogelijke CIA-directeur. Morell heeft ervaring in de positie: onder Obama was hij al plaatsvervangend en ook waarnemend directeur van de CIA.

Dat Morell in de running is voor de positie, kan echter al op kritiek rekenen uit Bidens eigen partij. De Democratische senator Ron Wyden beschreef Morell aan nieuwsnetwerk CNN als ‘iemand die martelingen goedpraat’ verwijzend naar Morells uitspraak dat ‘enhanced interrogation’ of ‘uitgebreide ondervraging’ zowel doeltreffend als ethisch is. De term is een eufemisme voor systematische foltering van gedetineerden.

Obama-veteranen

Als vicepresident onder Obama werkte Biden nauw samen met zowel Donilon als Morell.

Biden heeft al andere Obama-veteranen uitgekozen voor belangrijke nationale veiligheidsposten. Zo is er Antony Blinken die Buitenlandse Zaken op zich zal nemen, en Avirl Haines die aan het hoofd van ‘national intelligence DNI’ zal staan, de nationale inlichtingendienst die de verschillende inlichtingendiensten coördineert.