Belg ruilt benzine voor hybride auto

Hybride auto’s worden steeds populairder. In de eerste tien maanden van het jaar werden meer dan 35.000 wagens die een verbrandingsmotor combineren met een elektrische aandrijving ingeschreven. Dat blijkt uit cijfers van autofederatie Febiac waarover De Tijd donderdag bericht. Het aantal ligt al een derde hoger dan in heel 2019.

Vooral de voorbije maanden steeg het aantal hybride bolides. In oktober ging het om 4.861 hybrides met benzinemotor en 619 hybrides met dieselmotor. Het gaat volgens de krant om het hoogste aantal ooit in ons land. De hybrideverkoop was goed voor 14,2 procent van de autoverkoop, wat een record is.

De groei gaat niet ten koste van dieselwagens, maar van de wagens met benzinemotor. De stijgende trend gaat ook in tegen de dalende algemene trend. Na 2019, een topjaar met 550.000 verkochte auto’s, is de verkoop dit jaar 23 procent gedaald onder invloed van de coronacrisis en bijhorende garagesluitingen.

Negentig procent van de plug-inhybrides wordt door bedrijven ingeschreven, merkt autohandelfederatie Traxio op.

Ook de verkoop van zuiver elektrische wagens zit in de lift. In oktober ging het om 1.877 voertuigen, een record.