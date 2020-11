Omstreden mijnbouwproject in Alaska krijgt geen vergunning

Het ingenieurskorps van het Amerikaanse leger heeft geweigerd een exploitatievergunning af te leveren voor Pebble Mine, een geplande goud- en kopermijn in Alaska. Dat betekent waarschijnlijk dat het project stopgezet wordt. Pebble Mine was omstreden omwille van de gevolgen voor het milieu.

De plannen die Pebble Mine voorlegde om het afval van de mijn af te voeren, zijn volgens de lokale commandant van het ingenieurskorps niet te verzoenen met de Clean Water Act, een wet tegen waterverontreiniging. Het project gaat in tegen het algemeen belang, klinkt het.

Zowel voor milieuverenigingen als voor de inheemse volkeren uit Alaska is de beslissing een grote overwinning. Er is al meer dan tien jaar verzet tegen het project nabij de Bristolbaai, een van de grootste gebieden ter wereld voor de zalmvisserij. De goede waterkwaliteit vormt er de ideale habitat voor de vissen.

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA probeerde al in 2014 het project tegen te houden. Maar de regering van afscheidnemend president Donald Trump gaf toch toestemming aan Pebble Limited Partnership, een dochter van het Canadese mijnbouwbedrijf Northern Dynasty Minerals, om een exploitatievergunning aan te vragen.

Verkozen president Joe Biden had zich in augustus nog tegen het mijnbouwproject gekant. Hij volgt zo de lijn van de regering van oud-president Barack Obama. Ook binnen de omgeving van Trump waren er tegenstanders, onder meer zijn oudste zoon Donald Trump Junior. Die gaat graag vissen in de Bristolbaai.

Pebble Limited Partnership reageert geschokt en verwijst daarbij naar een eerdere verklaring van het ingenieurskorps. Het bedrijf wil nu beroep aantekenen.