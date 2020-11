Recordaantal mensen kreeg gehandicaptenuitkering in 2019

In 2019 hebben 200.326 mensen van 21 tot 65 jaar een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming ontvangen. Nooit eerder lag dat aantal hoger, schrijft La Libre Belgique donderdag op basis van cijfers uit het jaarverslag van de FOD Sociale Zekerheid.

De helft van die personen woont in Vlaanderen, 40 procent woont in Wallonië en 9 procent in Brussel. Gemiddeld krijgen ze een maandelijkse uitkering van 717 euro.

Het aantal begunstigden steeg met 4 procent in 2018 en 5 procent vorig jaar. De FOD wijst verschillende oorzaken aan, bijvoorbeeld de babyboom, aanpassingen aan de regelgeving en sinds 2008 speelt ook de economische context. Tussen 2001 en 2019 steeg bijvoorbeeld het aantal mensen met een inkomensvervangende tegemoetkoming met 60 procent.

Er is ook instroom uit andere stelsels. Door strengere regels rond bijvoorbeeld werkloosheidsvergoedingen, vragen meer mensen een tegemoetkoming voor een handicap aan.