Britse tabloid gaat uit de bocht na dood Maradona, Rode Duivels halen voorpagina van kwaliteitskrant: wereldpers eert “legende”

Diego Armando Maradona is niet meer. De Argentijnse voetballegende overleed woensdag op amper 60-jarige leeftijd. ‘The day after’ ging het over niets anders in de bekendste kranten, waarbij de ene voorpagina al wat geslaagder was dan de andere.

Van “God is dood” in het Franse L’Equipe tot “Afscheid van een legende” in de Britse kwaliteitskrant The Guardian met die bekende foto van tegen de Rode Duivels. Diego Maradona kleurt de wereldpers een dag na zijn trieste overlijden. Iedereen wil op een mooie manier afscheid nemen van een van de beste voetballers aller tijden.

Al waren er ook uitzonderingen. In Engeland stond Maradona, zoals hierboven reeds duidelijk werd, meermaals op de voorpagina met het beeld van zijn doelpunt tegen de Three Lions met zijn ‘Hand van God’. De meeste kranten verwezen naar het feit dat de Argentijn nu zelf in de handen van God is, maar ‘The Daily Mirror’ voegde er ook nog aan toe dat Maradona “a cheat” was, een bedrieger dus.

‘The Daily Star’ ging helemaal over de schreef. “Waar was de VAR toen we die het meeste nodig hebben?”, vroeg de Britse tabloid zich op onnodige wijze af. Laat het los...