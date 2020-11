Lennert Baerts (24) ruilde na blessure profvoetbal voor saxofoon: “Jazz en voetbal lijken wel op elkaar. Alleen het loon is anders”

Zes jaar geleden had Lennert Baerts (24) alles in huis om Thibaut Courtois op te volgen in de goal van KRC Genk. Maar een blessure trok een streep door die profcarrière. En dus schakelde hij: van beloftevol voetballer tot beloftevol jazzsaxofonist. Deze week brengt hij twee cd’s uit. “Het was een godsgeschenk dat ik nog een andere passie had.”