POLL. Maradona, Pele of toch maar Cruijff: wie is voor u de allergrootste voetballer ooit?

De voetbalwereld treurt. Woensdag raakte bekend dat niemand minder dan Diego Armando Maradona op 60-jarige leeftijd het leven liet aan de gevolgen van een hartstilstand. De Argentijn was een genie op het voetbalveld. Hij loodste Napoli op zijn eentje naar meerdere trofeeën en was de drijvende kracht achter de Argentijnse wereldtitel in 1986. Nu Maradona er niet meer is, stelt zich opnieuw de vraag: was hij de allerbeste voetballer ooit? Aan u de keuze.