Sam Bettens over heisa na vraag in ‘De slimste mens’: “Heb excuses gekregen, het belangrijkste is dat ze hieruit hebben geleerd”

Sam Bettens heeft voor het eerst gereageerd op de heisa die dinsdagavond ontstond na een vraag over hem in ‘De slimste mens ter wereld’. Kandidate Catherine Van Eylen verwees daarbij meermaals naar Bettens als ‘zij’, en gebruikte ook de zogeheten ‘deadname’ van de zanger voor zijn transitie. Bettens laat nu bij Q-Music weten excuses te hebben ontvangen van een producer van het Vier-programma, en beschouwt de ophef als gesloten. “Voor mij is het belangrijkste dat ze aangeven dat ze het verkeerd hebben aangepakt, en hieruit hebben geleerd”, klink het.

Video: DPG Media

Dinsdagavond moesten de kandidaten in ‘De slimste mens’ een vraag over Sam Bettens beantwoorden. VRT-sportjournaliste Catherine Van Eylen raadde correct het trefwoord ‘Sarah’, de zogeheten ‘deadname’ of de naam waarmee Bettens geboren werd, maar die hij na zijn transitie zelf veranderde in Sam. Van Eylen gebruikte ook meermaals het voornaamwoord ‘zij’ in plaats van ‘hij’. Dat schoot bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

Bettens reageerde donderdagochtend zelf op de heisa op Q-Music: “Ik heb het vandaag pas vernomen door een berichtje dat de producer van ‘De slimste mens’ naar mij stuurde om zich te excuseren. Aangezien ik er nog niks van wist, was ik vooral gecharmeerd door de oprechte verontschuldiging. Ze voelden zich helemaal niet goed over het feit dat ze niet hebben ingepikt toen een van de kandidaten ‘zij’ in plaats van ‘hij’ bleef gebruiken, en zeggen hieruit te hebben geleerd. En ik denk ook niet dat ze zich ervan bewust waren dat het gebruik van de ‘deadname’ voor veel transgenders heel gevoelig ligt. Voor mij persoonlijk is dat geen probleem: iedereen weet wat mijn naam was voor ik Sam was. Maar ik heb vrienden van wie ik hun vorige naam niet ken. Voor mij is vooral het belangrijkste dat ze aangeven dat ze het verkeerd hebben aangepakt, en hieruit hebben geleerd.”