Vlaamse universiteiten vragen overheid om “maximale druk” op Iran nu executie van VUB-professor Djalali dreigt

De vijf Vlaamse universiteiten willen dat de Vlaamse, Belgische en Europese autoriteiten maximale druk uitoefenen op Iran om het land te doen afzien van de dreigende executie van VUB-professor Ahmadreza Djalali. Dinsdag raakte bekend dat een executie van de Zweeds-Iraanse professor nu echt nakend lijkt. Het nieuws heeft de Vlaamse universiteitsrectoren geschokt, klinkt het donderdag in een communiqué van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

In april 2018 besliste de VLIR om alle nieuwe vormen van academische samenwerking met Iraanse kennisinstellingen op te schorten. Nieuwe partnerschappen konden er enkel komen als de Iraanse overheid zou waarborgen dat de fundamentele mensenrechten van Djalali gerespecteerd zouden worden.

Bij een bezoek aan Iran in 2016 werd de VUB-professor opgepakt en na een schijnproces veroordeeld tot de doodstraf. Sindsdien zit hij in eenzame opsluiting. Al die jaren werden hem fundamentele rechten, zoals het recht op juridische bijstand, een eerlijk proces of medische zorgen, ontzegd.

De rectoren vinden het “bijzonder pijnlijk” om nu, meer dan 2,5 jaar na de opschorting van de academische samenwerking, “ondanks tal van diplomatieke initiatieven te moeten vaststellen dat de situatie van onze Iraanse collega nog drastisch verslechterd is”.

Behalve de oproep aan de Vlaamse, Belgische en Europese overheden vragen de rectoren ook met aandrang aan Iraans hoogste leider, Ali Khamenei, president Hassan Rohani en Ebrahim Raisi, hoofd van de rechterlijke macht, om Djalali’s mensenrechten te respecteren, de doodstraf niet uit te voeren en te streven naar een menswaardige oplossing.