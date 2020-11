Marcus Rashford grijpt naast Sports Personality of the Year, maar krijgt van BBC speciale prijs om hem toch te eren

Manchester United-aanvaller Marcus Rashford (23) krijgt van de BBC een speciale prijs om hem toch in de bloemetjes te zetten voor zijn liefdadigheidswerk van het voorbije jaar. Dat meldt The Daily Mail. Lang werd gedacht dat de Engelse international Sports Personality of the Year zou winnen in Engeland, maar… Rashford werd niet genomineerd omdat hij op sportief vlak niet genoeg betekend had.

Lewis Hamilton, die Michael Schumacher evenaarde met een zevende wereldtitel in de Formule 1, bokskampioen Tyson Fury en snookerkampioen Ronnie O’Sullivan kregen wèl een nominatie. Maar Rashford dus niet, ondanks het feit dat niemand het voorbije jaar meer persoonlijkheid uitgestraald leek te hebben dan hij.

De aanvaller van Manchester United was het hele jaar lang op de voorgrond getreden in de strijd tegen armoede. Nadat hij in gesprek ging met premier Boris Johnson besloot de Engelse regering begin deze maand nog 170 miljoen pond opzij te houden voor kansarme families die extra getroffen worden door corona.

Maar Rashford, die het voorbije jaar geen enkele prijs gewonnen heeft met Manchester United, heeft volgens het panel van Sports Personality of the Year niet genoeg betekend om in aanmerking te komen voor de prijs. Dus is nu besloten om de jonge Engelsman op hetzelfde gala alsnog te eren met een aparte prijs, die op 20 december zal worden uitgereikt. “Om zijn uitzonderlijke impact buiten zijn sport te erkennen”, zegt de BBC.