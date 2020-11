Twee verdachten in de cel voor moord op vastgoedmakelaar Frank Goes (54): “We zijn de speurders dankbaar voor hun werk”

Frank Goes werd in koelen bloede neergestoken op straat. Foto: rr

Jette / Grimbergen - Er zitten twee verdachten in de cel voor de moord op vastgoedmakelaar Frank Goes (54) uit Grimbergen. De man werd eind september doodgestoken voor zijn kantoren in Jette. De verdachten werden eind vorige week opgepakt en aangehouden. Toch ontkennen ze de feiten. Over het motief is nog steeds niets duidelijk.

De moord op vastgoedmakelaar Frank Goes op 29 september leek tot in de puntjes voorbereid. Even nadat hij zijn kantoren in Jette had verlaten werd hij op de grond getrokken door een eerste verdachte. Een tweede man haalde een mes boven en stak Goes neer. Die overleed even later aan zijn verwondingen ondanks reanimatiepogingen van buurtbewoners. De verdachten vluchtten te voet weg en sprongen even later in een wagen.

Huurwagen

Het was die wagen die uiteindelijk leidde naar de twee verdachten. Het parket verspreidde ook meteen na de feiten een opsporingsbericht om mogelijke getuigenissen te sprokkelen. Op die manier kon de wagen achterhaald worden waarmee de daders op de vlucht sloegen.

Het gaat om een huurwagen die gereserveerd werd door iemand met hetzelfde gsm-nummer als dat van één van de opgepakte verdachten. De tweede verdachte zou diegene zijn die het voertuig in kwestie uiteindelijk was komen oppikken bij de verhuurfirma.

Vraagtekens

De speurders pakten op woensdag 18 november de twee verdachten op. Het gaat om twee Luikenaars van 24 jaar. Toch is het voorlopig nog helemaal niet duidelijk wat het motief zou zijn achter de brutale moord. De twee ontkennen alle feiten en voorlopig is er geen enkele link te vinden tussen hen en Frank Goes. Eén van de verdachten geeft enkel toe dat hij inderdaad de wagen heeft gehuurd op vraag van zijn kompaan, niet meer en niet minder.

De twee verschenen voor de onderzoeksrechter, die toch besloot hen aan te houden voor moord. Ondertussen verlengde ook de raadkamer hun aanhouding in afwachting van het onderzoek. De advocaat van de familie Goes, Sven Mary, wenst voorlopig geen commentaar te geven op het dossier. “Maar de familie dankt de speurders voor het verrichte onderzoekswerk”, aldus nog Mary.

Vermogen

Zo blijft het voor iedereen voorlopig gissen naar het waarom van deze moord. Goes was naast succesvol ondernemer met zijn eigen zaak ook voorzitter van de raad van bestuur van de Federale Verzekeringen en van de bouwtechnische controleorganisatie SECO. Sinds 2018 was hij ook voorzitter van de Federatie van Algemene Bouwondernemers (Faba).

Zijn vermogen wordt in de miljoenen geschat al zou het motief voor de moord volgens sommige bronnen niet in de professionele sector te zoeken zijn.