Genoeg boete gedaan? Dennis traint opnieuw mee bij Club Brugge

Emmanuel Dennis traint donderdag opnieuw mee met de groep bij Club Brugge. De Nigeriaanse aanvaller lijkt zo in aanmerking te komen voor de wedstrijd tegen Moeskroen.

Dennis zat niet in de wedstrijdkern voor de uitmatch op Dortmund dinsdagavond in de Champions League. De aanvaller had net voor de afreis naar Duitsland een discussie op de bus omwille van een bagatel, waarmee hij zowaar de wereld rondging. Trainer Philippe Clement besloot daarom om de wispelturige Nigeriaan gewoon in België te laten. Zo gaf hij een stevig signaal naar Dennis én de rest van de groep.

Terwijl Club Brugge in Duitsland vertoefde, meldde Dennis zich wél plichtbewust in het Belfius Basecamp in Westkapelle. Daar trainde hij twee dagen individueel met performance coach Rodrigo De Melo. Gezien de commotie rond zijn persoon, had de aanvaller tijdens zijn ‘verbanning’ dus even het oefencomplex voor zich alleen om na te denken over zijn gedrag.

Foto: AP

Club reed dinsdagavond na de match tegen Dortmund nog terug naar het basecamp, waar er ook overnacht werd. Woensdag stond vervolgens een uitlooptraining gepland. Toch trainde Dennis woensdag nog steeds individueel, want de aanvaller moet z’n fysiek op peil houden en evenveel inspanningen leveren als zijn ploegmaats. Omdat zij getraind en gespeeld hebben, heeft hij dus een kleine achterstand.

Na een pittige individuele sessie sloot Dennis donderdag aan bij de groep. Het is nu afwachten of Clement zijn aanvaller opneemt in de selectie voor de wedstrijd tegen Moeskroen.