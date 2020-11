Duitse bondskanselier Angela Merkel wil sluiting van alle skistations in Europa: “Elk onnodig contact moet vermeden worden”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt voor om alle skistations in Europa dit winterseizoen verplicht te sluiten. Dat heeft ze gezegd in een verklaring waarin ze een stand van zaken gaf over de coronasituatie in Duitsland.

Met het oog op het naderende skiseizoen roept Merkel op om alle skigebieden in Europa te sluiten. “Het skiseizoen nadert met rasse schreden”, zei Merkel. “Maar door de huidige gezondheidssituatie moet elk onnodig contact vermeden worden. Er mogen dus geen toeristische uitstapjes plaatsvinden. We zullen in Europa proberen af te stemmen of we alle skigebieden kunnen sluiten. Als je de Oostenrijkse uitspraken hoort, lijkt het er helaas niet op dat dat gemakkelijk wordt, maar we zullen het proberen.”

De Oostenrijkse regering – achter de veren gezeten door de machtige skilobby uit onder meer Tirol – liet eerder deze week al verstaan dat skiën “perfect mogelijk is, mits de nodige voorzorgsmaatregelen”. Het land speelt het ook hard: minister van Financiën Gernot Blümel dreigde woensdag al met een schadeclaim van 2,4 miljard euro, als Europa het skitoerisme tijdens de kerstperiode in alle wintersportlanden aan banden legt.

“Succes, maar nog geen duurzaam succes”

Volgens Merkel is een dergelijke ingreep echter nodig, om de verspreiding van het coronavirus in Europa tegen te gaan. Ze verdedigde ook de geldende maatregelen in Duitsland. “Ik weet hoe zwaar onze maatregelen voor veel mensen in Duitsland betekenen, maar het is moeilijk voor te stellen waar we vandaag zouden staan als we vier weken geleden, toen het letterlijk 5 voor 12 was, deze nationale inspanning niet geleverd zouden hebben.”

Sinds de invoering van strengere coronamaatregelen op 29 oktober is het aantal besmettingen in Duitsland met zo’n 40 procent afgenomen, en de instorting van het gezondheidssysteem is bijgevolg vermeden, aldus Merkel. “Dit is een aanvankelijk succes, maar het is nog geen duurzaam succes”, zei ze. De bondskanselier maakte ook duidelijk dat ze geen beterschap kon beloven voor Kerstmis en Nieuwjaar, al kan dat wel veranderen als de cijfers zouden blijven dalen. “De winter zal moeilijk zijn, maar het zal eindigen”, besloot Merkel.