27 beklaagden veroordeeld tot levenslang voor mislukte staatsgreep in Turkije

Een Turkse rechtbank heeft donderdag 27 beklaagden, vooral officieren en piloten, tot een levenslange celstraf veroordeeld. Het ging om het hoofdproces over de poging tot straatsgreep in 2016 tegen president Recep Tayyip Erdogan.

De 27 zijn schuldig verklaard aan “poging om de grondwettelijke orde omver te werpen”, “poging tot moord van de president” en “opzettelijke doodslag”. Bij de veroordeelden zijn piloten die verschillende iconische locaties in hoofdstad Ankara bombardeerden, zoals het parlement, en officieren die de coup vanuit de legerbasis van Akinci hebben geleid.

Vier burgers, onder wie zakenman Kemal Batmaz, zijn elk ook veroordeeld tot 79 verzwaarde levenslange gevangenisstraffen. De ‘verzwaarde’ levenslange gevangenisstraf, die strengere detentievoorwaarden inhoudt, verving de doodstraf in het Turkse juridische arsenaal, nadat die in 2004 was afgeschaft.

In totaal stonden 475 beklaagden terecht op dit proces. Het wordt gezien als de belangrijkste procedure over de mislukte staatsgreep van 15 en 16 juli 2016. Het lot van de andere beklaagden is nog onbekend, maar de rechtbank zou zijn beslissing in de loop van donderdag moeten bekendmaken.

Gülen

Erdogan beschuldigt predikant Fethullah Gülen ervan achter de poging tot staatsgreep te zitten. Gülen, een vroegere bondgenoot van Erdogan die momenteel in de VS verblijft, ontkent iedere betrokkenheid. Sinds de mislukte staatsgreep vervolgen de Turkse autoriteiten massaal de aanhangers van Gülen en voerden ze zuiveringen door die ongezien zijn in de moderne geschiedenis van het land. Duizenden zijn gearresteerd en zeker 140.000 zijn ontslagen of tijdelijk ontzet uit hun functie.

Er lopen nog verschillende andere processen over de staatsgreep, met nog veel meer beklaagden. De rechtbanken hebben op dit moment al ruim 4.100 beklaagden veroordeeld. Daarvan kregen er al meer dan 2.500 een levenslange celstraf, zo blijkt uit officiële cijfers.