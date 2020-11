Belgische Voetbalbond start eigen podcastkanaal: oud-internationals stappen mee in verhaal

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) lanceert vandaag/donderdag haar eigen podcastkanaal RBFA Talks. “Het geeft ons de mogelijkheid een aantal onderwerpen in de diepte aan te snijden. Hiermee kunnen we in de breedst mogelijke zin aan voetbaleducatie doen voor een divers, maar in sport en voetbal geïnteresseerd publiek”, zegt Manu Leroy, Director Marketing & Communication van de KBVB.

Tijdens de eerste vijfdelige serie zoomt de KBVB samen met Belgische oud-internationals en kenners in op de vaderlandse voetbalgeschiedenis en de samenstelling van het 125 Years Icons Team. De eerste aflevering is te beluisteren op www.rbfa.be/rbfatalks en via acht verschillende podcastspelers.

“Per episode overlopen we met oud-internationals en kenners telkens één linie, van keepers over verdedigers, middenvelders en aanvallers om te eindigen met de coaches”, verduidelijkt gastheer Stefan Van Loock, naast persattaché voor de Rode Duivels en de Red Flames ook de auteur van het jubileumboek ‘1895, 125 ontroerend erfgoed’. “Op die manier kan zowel jong als oud nieuwe ontdekkingen doen in onze eigen voetbalgeschiedenis en geven we elke week de liefhebbers extra achtergrondkennis die hen kan helpen om hun 125 Years Icons Team samen te stellen.”

Naast sporthistorische onderwerpen plant de KBVB volgend jaar ook reeksen rond het vrouwenvoetbal en rond discriminatie in het voetbal.

“Met RBFA Talks willen we ook bijvoorbeeld discriminatie in het voetbal of het vrouwenvoetbal in al zijn facetten belichten omdat we geloven dat dit één van onze taken is”, legt Manu Leroy uit. “In de eerste helft van 2021 zullen deze twee laatste onderwerpen al aan bod komen en de mogelijkheden qua onderwerpen zijn vrijwel onbeperkt. Het hele jaar door zullen we gevarieerde podcasts in zowel het Nederlands als het Frans uitbrengen.”