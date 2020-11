Twee uur lang reddingsactie op zee naar vermeende transmigranten na anonieme oproep

De Panne / Koksijde / Nieuwpoort / Middelkerke / Oostende - Voor de Westkust werd donderdagvoormiddag twee uur lang gezocht naar achttien vermeende transmigranten op zee. Er kwamen een anonieme noodoproep binnen van iemand die een bootje zag dobberen. De reddingsactie werd na twee uur stopgezet zonder resultaat.

Het was donderdagochtend rond 8.30 uur toen bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) een noodoproep binnenkwam. De melding was heel vaag en was bovendien anoniem. De melder vertelde dat hij een bootje zag dobberen op zee met aan boord achttien transmigranten. Mogelijk zou dat gebeurd zijn bij een poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Veel meer info kwam er niet en er werd ook geen locatie doorgegeven. De oproep zou zich situeren ter hoogte van de Westkust of de grens met Frankrijk.

Zoekactie met vier boten

“Wij kregen de noodoproep tussen 8.30 uur en 9 uur binnen”, zegt woordvoerster Anne-Sophie Moerman van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “De melding was vaag en veel info kregen we niet. We zijn onmiddellijk gestart met een zoekactie. Zonder exacte locatie was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Vanwege de mist kon ook de NH-90 helikopter niet deelnemen aan de actie. Er werden vier vaartuigen naar het gebied gestuurd die op zee aan het zoeken gingen. Het ging om de SPN09, de Sirius en de R6 van ons en ook de Pollux kwam in versterking. Er werd een tijdlang gezocht maar dat bleek tevergeefs. Er werd niets aangetroffen op zee. De actie werd dan ook kort voor 11 uur opnieuw afgeblazen.”

Tijdens de zoekactie werden alle pistes opengelaten. Het kon een reële noodsituatie zijn, iemand die op zee in de mist iets verkeerd zag, maar ook een moedwillig valse oproep. Wellicht worden ook de Franse en Britse autoriteiten op de hoogte gebracht van de actie.