Veertig jaar cel voor Zuid-Koreaans kopstuk dat tientallen vrouwen liet misbruiken in seksvideo’s

Het brein van een Zuid-Koreaans crimineel netwerk dat vrouwen, soms minderjarigen, dwong om in pornografische video’s mee te spelen en de vrouwen eigenlijk verkrachtten, werd donderdag veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf.

Cho Ju-bin, 25 jaar jong, stond aan het hoofd van de bende van mei 2019 tot februari van dit jaar, een periode waarin 74 mensen, onder wie 16 minderjarigen, werden gechanteerd om in seksvideo’s te spelen. De misbruikvideo’s werden vervolgens op betaalde forums gepost of via Telegram-berichten verzonden.

De rechtbank vond dat, gezien de ernst van de misdaden en het aantal slachtoffers, Cho “lange tijd uit de samenleving moet worden gehouden”. Vijf van zijn bendeleden kregen celstraffen van zeven tot vijftien jaar.

Maatschappelijk probleem

De zaak doet opnieuw de vraag rijzen hoe de Zuid-Koreaanse justitie zaken van online seksueel geweld online aanpakt. Het illegaal delen van seksvideo’s is een zeer ernstig probleem in de Zuid-Koreaanse samenleving, en de autoriteiten worden al lang beschuldigd van laksheid bij het aanpakken van dit soort misdrijven. De regering heeft vorig jaar een team opgericht dat zich toelegt op het volgen van illegaal gedeelde inhoud.

Zuid-Korea wordt de laatste jaren geconfronteerd met een ernstig fenomeen dat bekendstaat als “molka”, verborgen camera’s die voornamelijk door mannen zijn geïnstalleerd om in het geheim vrouwen te filmen in openbare plaatsen, toiletten, in het openbaar vervoer of in kantoren. Tienduizenden vrouwen hebben in 2018 in Seoel geprotesteerd om de autoriteiten op te roepen om deze vorm van intimidatie ernstig te bestrijden.