Opmerkelijk voorstel na overlijden van Diego Maradona: “Schrap het rugnummer tien overal ter wereld”

Diego Armando Maradona is niet meer. De Argentijnse voetballegende overleed woensdag aan een hartstilstand. Met hem verdwijnt een van de meest iconische nummers tien ooit. Reden genoeg voor een opmerkelijk voorstel.

LEES OOK. Hoe een Nederlandse club de piepjonge Diego Maradona liet schieten: “De nieuwe trainer had genoeg aan Jos en Ton, stel je voor...”

Olympique Marseille-trainer André Villas-Boas lanceerde na de Champions League-nederlaag van zijn ploeg (2-0 tegen FC Porto) een oproep richting alle voetbalclubs ter wereld.

“Het is bijzonder triest nieuws”, aldus de Portugees. “Hij was de eerste persoon die voor mij de deur opende richting de wereld van het coachen. Ik zou graag hebben dat de FIFA alle rugnummers tien laat vereeuwigen in alle competities, dus voor alle teams. Het zou het beste eerbetoon zijn voor Maradona. Zijn dood is een ongelooflijk verlies voor de voetbalwereld.”

Dat zou dus bijvoorbeeld willen zeggen: geen Lionel Messi meer met nummer tien bij FC Barcelona en de Argentijnse nationale ploeg. Die laatste kreeg eerder al geen toestemming om het iconische rugnummer aan geen enkele speler meer toe te kennen. Napoli, de club waarmee Maradona schitterde, heeft al sinds 2000 geen nummer 10 meer in de selectie.

LEES OOK. Britse tabloid gaat uit de bocht na dood Maradona, Rode Duivels halen voorpagina van kwaliteitskrant: wereldpers eert “legende”