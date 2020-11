Hoe een Nederlandse club de piepjonge Diego Maradona liet schieten: “De nieuwe trainer had genoeg aan Jos en Ton, stel je voor...”

Diego Maradona speelde in zijn carrière voor drie Argentijnse clubs, twee Spaanse en één Italiaanse. Maar ei zo na had de woensdag overleden voetballegende in Nederland gespeeld.

Dat vertelde de Nederlandse journalist Jan-Hermen de Bruijn donderdag in West Wordt Wakker op Radio West.

“Maradona was woedend toen de Argentijnse bondscoach hem in 1978 niet opnam in de selectie voor het WK dat toen in Argentinië werd gehouden”, aldus De Bruijn. “Hij was toen heel jong maar wel heel goed. De familie van Maradona heeft toen een Argentijnse vriend contact laten opnemen met Nederland, omdat hij graag voor een Nederlandse club wilde spelen. Vergis je niet, Nederland was toen de wereldtop. Er is toen contact opgenomen met Ajax, Feyenoord, Sparta en met Fred van Hal. Die was toen manager van FC Den Haag. Ik was in die tijd assistent, dus Fred en ik werkten samen. Hij heeft degene die hem aanbood aan de lijn gehad en notities gemaakt. De bedoeling was dat ik zou nagaan wat dit voor jongetje was, die Maradona.”

Foto: Photo News

Uiteindelijk kwam er van een transfer niets in huis, waarna Maradona in 1982 van Argentinos Juniors naar FC Barcelona verhuisde.

“Het ging niet door omdat Piet de Visser, onze nieuwe trainer, had aangegeven dat hij aan Ton Wickel en Jos Jonker genoeg had als nieuwe aankopen. Wat jammer is, want ADO had het geld om dit te doen! Martin Jol was toen namelijk verkocht aan Bayern München. ADO had een half miljoen gulden over en had die transfer kunnen doen! Twee jaar later werd Maradona verkocht aan Barcelona. Stel je voor... ADO werd dat jaar zevende. Met Maradona waren ze misschien wel kampioen geworden. Dan had de voetbalwereld er op dit moment zo anders uitgezien in Den Haag!”

Voor de geïnteresseerden. Ton Wickel (die ook voor Ajax en Utrecht speelde) stopte in 1981 met voetballen op z’n 28ste. Jos Jonker verliet Den Haag in 1980 voor AZ en stopte drie jaar later met twee interlands achter zijn naam.