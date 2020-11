Cycloon maakt geen slachtoffers in India dankzij massale evacuaties

Dankzij de preventieve evacuatie van duizenden inwoners aan de zuidoostelijke kust van India, zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen door cycloon Nivar. Dat zei Ottakarathevar Panneerselvam, vicepremier van de staat Tamil Nadu, donderdag. Hulpdiensten zijn wel nog volop aan het werk om de stroom overal te herstellen en omgevallen bomen te verwijderen.

Cycloon Nivar kwam om 03.05 uur (22.35 uur in België) aan land in het zuidoosten van India. De cycloon ging gepaard met windsnelheden tot 130 kilometer per uur en zware regenval. Hoewel Nivar eerst nog geklasseerd stond als een “zeer sterke tropische storm”, zwakte ze af tot een “sterke tropische storm”, toen ze over de Golf van Bengalen trok.