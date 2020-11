MR-voorzitter Bouchez lanceert alweer nieuw voorstel: “Een korte versoepeling voor kerst, en dan weer strenge lockdown”

Het Overlegcomité komt vrijdag samen om de coronamaatregelen te evalueren en eventueel aan te passen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) liet al verstaan geen voorstander te zijn van een versoepeling, maar krijgt nu wel tegengas van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die stelt donderdag in de krant ‘La Dernière Heure’ voor om – naar het voorbeeld van de Canadese regio Québec – de lockdown even te versoepelen, en dan voor Nieuwjaar weer te verstrengen.

“We moeten mensen niet laten geloven dat het een kerst wordt zoals gewoonlijk. Maar er is een interessant model dat we zouden kunnen volgen: het Québec-model”, aldus Bouchez. In die Canadese regio worden privébijeenkomsten van maximaal tien personen toegelaten tussen 24 en 27 december. Voorwaarde is wel dat mensen hun contacten in de week voor en na de kerstperiode dan beperken tot het absolute minimum. “Dat model concentreert een handvol contacten – vaak dezelfde – ook alleen tijdens de kerstperiode. Dat hoeven geen tien personen te zijn, denk ik. Maar we zouden kunnen zeggen: twee, drie of vier mensen, enkel tijdens de twee of drie dagen rond Kerstmis.”

LEES OOK. Experts werken aan scenario’s voor feestdagen: “Als we Kerstmis vieren, zal het in kleine kring zijn. Maar het zal van de cijfers afhangen”

Bouchez wijst er ook op dat de versoepeling noodzakelijk is, aangezien er meer en meer samengestelde gezinnen bestaan. “De directe familie woont tegenwoordig niet altijd meer onder één en hetzelfde dak. We hebben het in dat geval over twee, drie of vier extra mensen, niet over grote banketten. De grootste voorzichtigheid is nodig, maar we moeten ook rekening houden met de menselijke warmte die essentieel is als we het moreel van de mensen en de steun van de bevolking voor de maatregelen willen behouden”, klinkt het.

In Québec zijn als tegenprestatie voor die kerstversoepeling dan wel alle privébijeenkomsten bij Oud- en Nieuwjaar verboden. Ook daar kan Bouchez zich in vinden. “We moeten een evenwicht vinden.”