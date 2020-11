Nog steeds aangehouden in gigantisch drugsonderzoek, intussen veroordeeld in andere witwaszaak: 15 maanden cel voor ex-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen

Antwerpen - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft oud-rijkswachtbaas Willy Van Mechelen (77) veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf in het groot witwasdossier. Van Mechelen maakte deel uit van een groot netwerk van joodse geldkoeriers en witwassers. De leiders van het netwerk werden veroordeeld tot 5 jaar cel.

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar celstraf geëist tegen ex-rijkswachter en drugstrafikant Willy Van Mechelen (77). Van Mechelen is een van de 46 verdachten in een groot crimineel netwerk van witwassers en geldkoeriers.

Willy Van Mechelen, die momenteel nog aangehouden is in een gigantische drugsonderzoek van het federaal parket waarbij ruim 12 ton cocaïne in beslag werd genomen, werd in 2014 betrapt met 320.000 euro cash in zijn wagen. Van Mechelen fungeerde in die tijd vermoedelijk als geldkoerier binnen een netwerk van joodse witwassers dat actief was in de Antwerpse diamantbuurt.

Volgens het Openbaar Ministerie waste het criminele netwerk, waarvan 46 leden voor de rechter moesten verschijnen, bijna 9 miljoen euro drugsgeld van Zuid-Amerikaanse drugskartels wit. De organisatoren van het witwascircuit, werden tot vijf jaar cel veroordeeld.