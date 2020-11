Zeker 40 mijnwerkers zitten vast na instorting in goudmijn in Zimbabwe

Minstens 40 niet officieel ingeschreven mijnwerkers zitten vast nadat een in onbruik geraakte goudmijn in Zimbabwe is ingestort. Dat heeft de nationale mijnwerkersfederatie van Zimbabwe donderdag bekendgemaakt.

Het ongeval gebeurde woensdagavond in de stad Bindura, zo’n 70 kilometer ten noorden van de hoofdstad Harare, zei federatiefunctionaris Wellington Takavarasha. Mijnwerkers werkten in de niet meer gebruikte Ran Gold Mine toen een schacht instortte, voegde hij eraan toe.

Zes minderjarigen konden uit het puin worden bevrijd en werden naar het ziekenhuis gebracht. “Degenen die werden gered zeiden dat er ongeveer 40 mensen in de mijnschacht waren op het moment van het ongeval”, zei Takavarasha, eraan toevoegend dat er nog steeds reddingsoperaties aan de gang waren.

Zimbabwe heeft veel mineralen in zijn ondergrond, waaronder platina, diamanten, goud, steenkool of koper. Mijnbouwactiviteiten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor het land, waar alleen goud 60 procent van de export voor zijn rekening neemt. De werkloosheid ligt er rond de 90 procent en vele mannen gaan aan de slag in niet meer gebruikte of illegale mijnen. Ongelukken komen op die plekken vaak voor.