Stakingsacties bij Amazon in Duitsland tijdens Black Friday

De Duitse vakbond Verdi plant stakingsacties bij Amazon tijdens de periode van koopjesvrijdag Black Friday. De vakbond voert zo zijn jarenlange strijd met de webwinkel op.

Er zijn acties gepland in zeven expeditiecentra in Duitsland, aldus Verdi. Werknemers in de centra in Leipzig, Bad Hersfeld (twee centra), Rheinberg, Werne, Graben bei Augsburg en Koblenz legden woensdagavond het werk neer bij het begin van de nachtshift, voor een periode van drie dagen.

Met de actie wil de vakbond druk zetten op Amazon om collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) te erkennen voor de werknemers in de verkoop- en de expeditieafdelingen, net als een cao rond welzijn op het werk. De vakbond roept Amazon ook op om onderhandelingen te starten rond de lonen.

Dergelijke stakingsacties vinden wel vaker plaats bij Amazon en het bedrijf liet in het verleden al weten dat de acties geen impact hebben op de klanten. Een woordvoerder zei eerder dat de teams die aan het werk zijn, zich zullen concentreren op het leveren van pakjes aan de klanten.

Vertegenwoordigers van Verdi konden niet zeggen hoeveel personeelsleden het werk hebben neergelegd. Door de coronacrisis blijven meer mensen gewoon thuis in plaats van zich te verzamelen aan de stakingsposten. Amazon telt 15 logistieke centra in Duitsland en stelt er ongeveer 16.000 mensen tewerk.