Epidemie stuwt e-commerce én namaakhandel naar ongekende hoogten

De coronapandemie stuwt het online winkelen naar ongekende hoogtes, maar daarmee ook de handel in namaakproducten. De douane nam dit jaar al bijna één miljoen artikelen in beslag, bijna anderhalf keer zoveel als in heel 2019. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wijst online shoppers op de risico’s. “Ze schaden de economie, zijn slecht voor de portemonnee en kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid.”

Onder meer op de luchthaven van Zaventem was het de afgelopen weken en maanden alle hens aan dek voor de douaneagenten. De winkels zijn dicht, en dus sloeg de Belg massaal aan het online winkelen. Voor 2020 staat de teller nu al op 366 miljoen aangiftes voor e-commercezendingen uit niet-EU-landen die naar België zijn verzonden, een verdertienvoudiging in vergelijking met 2019. Kerst, Nieuwjaar, Black Friday en andere eindejaarsacties zullen dat cijfer wellicht nog verder de hoogte in jagen.

Meer pakjes betekent helaas ook meer namaakproducten, stelde de douane vast. Voor dit jaar staat de teller al op meer dan 16.700 vaststellingen. Meer dan één miljoen artikelen werden in beslag genomen, voor een totale waarde van om en bij de 45 miljoen euro. Het aantal inbeslagnames is daarmee nu al 143 procent hoger dan vorig jaar.

Het gaat vooral om klassiekers als sigaretten, kleding, speelgoed, elektronica en horloges en sieraden, maar de douane stelt ook nieuwe tendensen vast, vertelde administrateur-generaal van de douane Kristian Vanderwaeren donderdag op een persconferentie op de luchthaven. Zo zijn namaak-mondmaskers van dure kledingmerken nu een trend.

“Gevaar voor gezondheid”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wil consumenten attent maken op de gevaren van namaakproducten. Ze schaden de economie, maar kunnen ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid, waarschuwt hij. Speelgoed dat niet Europees gekeurd is kan bijvoorbeeld chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor kinderen. Tot slot is het ook voor de portemonnee nefast, zegt de CD&V-vicepremier. Namaakgoederen worden vaak onderschept, in beslag genomen en vernietigd. Consumenten worden daar niet voor vergoed en riskeren soms zelfs een boete of extra administratieve kosten.

Van Peteghem vraagt online shoppers oom altijd goed te kijken naar de website waar ze pakjes bestellen en bijvoorbeeld te controleren of die ook op de website van consumentenorganisatie Test-Aankoop terug te vinden is. De ‘.be’-websites worden bovendien gecontroleerd door een ‘cybersquad’, die dit jaar al 934 domeinnamen offline haalde, stipt douanebaas Vanderwaeren aan.

Daarnaast is vooral de prijs een weggever, benadrukt zowel Vanderwaeren als Van Peteghem: “als het te mooi is om waar te zijn, dan zal het waarschijnlijk ook niet waar zijn”. “Lokaal kopen is nog altijd de meest veilige optie. We moeten daar iedereen warm voor maken”, besluit de minister.