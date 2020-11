Enfant terrible van de balie: “Emoties? Ik ben advocaat, daar is geen plaats voor emoties”

Van alle advocaten die de revue passeren in Justice for all op Vier is Pol Vandemeulebroucke (56) niet alleen de bekendste, maar ook diegene met het grootste palmares, de hardste, de koppigste en – wel, ja – de beste. Al moest hij al drie keer zelf voor de rechter verschijnen. Onschuldig, houdt het enfant terrible van de Antwerpse balie mordicus vol. “Als mijn naam niet wordt gezuiverd, dan hoeft de advocatuur niet meer voor mij.”