“Antistoffen tegen het coronavirus zijn niet bij iedereen even duurzaam”

Antistoffen tegen het coronavirus blijven niet bij iedereen even lang in het bloed. Dat blijkt uit een onderzoek van het UZ Brussel.

Het UZ Brussel voerde de afgelopen maanden een studie uit naar de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van de ziekenhuismedewerkers. Uit de derde fase van dat onderzoek blijkt dat het aantal personeelsleden met antistoffen in derde fase (tussen 5 oktober en 30 oktober) gehalveerd is tegenover vijf maanden geleden: waar in de eerste fase van het onderzoek (tussen 18 mei en 12 juni) nog 7,4 procent van de 2.662 deelnemers positief testte op antistoffen, zakte dat nu naar 5,5 procent. “Een percentage dat nauwelijks hoger is dan dat van de algemene bevolking”, meldt het ziekenhuis.

Bovendien bleek dat van de 185 deelnemers die bij fase 1 antistoffen hadden, slechts 49,7 procent vijf maanden later nog over antistoffen te beschikken. “Dit onderzoek toont aan dat antistoffen bij sommige personen langer in het bloed aanwezig blijven dan bij anderen”, zegt professor Sabine Allard, het hoofd Interne Geneeskunde. “De exacte reden hiervoor is nog niet duidelijk. Dit zou eventueel kunnen verklaard worden door de ernst van de symptomen op het moment van de infectie, maar dat moet nog verder onderzocht worden. Het toont alleszins het belang aan van het blijvend opvolgen van alle beschermingsmaatregelen, ook na een besmetting”.

Volgens Allard bestaat ook de kans dat deelnemers aan het onderzoek die positief hebben getest op het coronavirus maar geen antistoffen in het bloed bleken te hebben “mogelijk op een later tijdstip toch antistoffen ontwikkelen, ofwel een ‘andere’ immuunrespons tegen Covid-19 ontwikkeld hebben. Want antistoffen zijn niet het enige aspect dat de kracht van een immuunsysteem bepaalt. Zo bestrijden ook witte bloedcellen ziekteverwekkers die het lichaam betreden.”