Waarom het geen toeval is dat Iran VUB-gastprof Djalali net nu dreigt te executeren

Vrijdag start in Antwerpen een terreurproces tegen vier Iraniërs, onder wie een koppel dat vanuit Wilrijk een aanslag in Frankrijk voorbereidde. Net deze week kwam vanuit Teheran ook het signaal dat de executie van een gastprof van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) echt nakend lijkt. “De timing is bizar, maar wellicht geen toeval”, aldus Iran-kenner Tom Sauer.

Feit 1. Ahmadreza Djalali is een Iraans-Zweedse wetenschapper die in Stockholm woont en in ons land gastprof is aan de VUB. Bij een bezoek aan Iran in 2016 werd hij opgepakt wegens spionage en na een ...