Federale politie heeft in 2019 3.264 personen aangehouden

De federale politie heeft vorig jaar 3.264 personen aangehouden, vooral wegens drugsfeiten en diefstal. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag 2019.

De politie zag in 2019 het werk in alle bevoegdheidsdomeinen toenemen. Dankzij de ontwikkeling en invoering van nieuwe technologieën, zoals de politieapp FOCUS, konden agenten doeltreffender optreden bij criminele activiteiten, zo blijkt uit het jaarverslag.

In 2019 werden er in totaal 3.264 aanhoudingen verricht, waarmee de politie doelt op de gerechtelijke vrijheidsberoving van geïdentificeerde verdachten. De meeste aanhoudingen (906) waren er wegens invoer, uitvoer en productie van drugs. In onze havens werd maar liefst 64 ton cocaïne in beslag genomen, waarvan 62 ton in de haven van Antwerpen. Verder waren er ook heel wat aanhoudingen voor diefstal (772) en geweld, moord en doodslag (451).

Drugstransporten onderscheppen blijft een van de prioriteiten van de politie.

De politie voerde vorig jaar ook een groot aantal specifieke opdrachten uit. Zo heeft het Fugitive Active Research Team (FAST) 314 voortvluchtige misdadigers opgespoord en aangehouden en werd van de 6 nieuwe verdachten op de Belgium Most Wanted-lijst gearresteerd. Verder heeft het Disaster Victim Identification Team (DIV) 105 slachtoffers geïdentificeerd tijdens 192 interventies.

Vorig jaar dienden er zich wel minder kandidaten aan voor een job bij de federale politie, wat wijst op een daling van de interesse. In 2019 waren er in totaal 24.076 kandidaten voor een job, een jaar eerder waren dat er nog 28.794.