Contract voor eerste opruimactie in de ruimte getekend

Het Europese Ruimtevaartbureau ESA heeft met de Zwitserse start-up ClearSpace een contract van 86 miljoen euro getekend voor een eerste opruimactie in de ruimte, zo is donderdag bekendgemaakt.

Bij de eerste missie is in 2025 het doelwit de bovenste Vespa-trap van een in 2013 gelanceerde lichte Europese draagraket Vega, de Vespa. Het zowat 100 kilo wegende ding draait een baan op een hoogte die schommelt tussen 660 en 800 kilometer hoogte. De ClearSpace-1 moet na een achtervolging de trap ter grootte van een kleine satelliet “vangen”, om dan samen terug te keren en op te branden in de atmosfeer.

Meer dan de helft van alle in bijna zestig jaar gelanceerde objecten draait nog steeds rondom onze planeet en kan een gevaar vormen voor andere ruimtetuigen. Bovendien neemt het ruimteschroot alsmaar toe.