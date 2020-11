De autoverkoop is gekelderd, en daar kan u van profiteren

In de eerste tien maanden van dit jaar werden in ons land fors minder nieuwe auto’s ingeschreven dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een daling met een vijfde. De oorzaken liggen voor de hand: het coronavirus en de lockdown. Zo werden in oktober amper 31 nieuwe Tesla’s ingeschreven tegenover 117 in dezelfde maand vorig jaar. De kans is daardoor zeer groot dat u straks zaakjes kan doen wanneer u beslist om een nieuwe auto te kopen.