Europese Unie “uiterst bezorgd” over dreigende executie Iraanse professor die nog les gaf aan de VUB

De Europese Unie is “uiterst bezorgd” over het bericht dat Iran aanstalten zou maken om de Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali terecht te stellen. De EU probeert van de Iraanse autoriteiten meer te weten te komen over de toestand van Djalali, laat hoge vertegenwoordiger Josep Borrell weten. Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli roept Teheran op om Djalali’s vonnis kwijt te schelden.

De zaak-Djalali maakt veel los in België en in Zweden. Beide landen hebben er nog eens bij Iran op aangedrongen het vonnis niet uit voeren. De vijf Vlaamse universiteiten roepen de Belgische en Europese autoriteiten op “maximale druk” op Iran uit te oefenen om het land van de executie te doen afzien.

Volgens zijn woordvoerder staat de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, de Spanjaard Josep Borrell, over de zaak in contact met de Duitse ambassade in Teheran. Die behartigt de belangen van de Europese Unie in Iran. Borrell onderstreept nog eens dat de Unie “te allen tijde en in alle gevallen de doodstraf krachtig en ondubbelzinnig” afkeurt.

Parlementsvoorzitter Sassoli wijst erop dat de doodstraf nooit gerechtvaardigd kan zijn. “Het is een aanslag op de menselijke waardigheid en de afschaffing ervan is een prioriteit voor de EU.”

