Opschudding in Nederland nadat filmpje uitlekt waarin politicus Hitler imiteert

In Nederland is opschudding ontstaan nadat beelden uitlekten van een gemeenteraadslid uit het Limburgse Weert. In het korte fragment imiteert Niek Gruijthuijsen van de lokale sociaaldemocratische partij WEERT Lokaal, Adolf Hitler. “Iemand heeft dit gelekt en dat is heel vervelend”, aldus de politicus. “Alles wordt nu uit zijn verband getrokken.” De video zou zijn gemaakt tijdens een etentje, waar de gasten bekende personen persifleerden. “De kwestie ligt bij het partijbestuur”, klinkt het nog.