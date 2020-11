“Binneuh!”: Eleven Sports haalt Frank Raes in huis als commentator

Schrik niet als u binnenkort iemand luidkeels “binneuh” hoort roepen tijdens een wedstrijd in de Jupiler Pro League. Eleven Sports haalt namelijk Frank Raes binnen om zijn commentatorenteam te versterken. Volgende week vrijdag, tijdens Zulte Waregem-Anderlecht, maakt de presentator van Extra Time zijn debuut bij Eleven.

Raes was donderdagavond te gast in de talkshow Eleven Corner om te hebben over het overlijden van Diego Armando Maradona. Eleven maakte van de gelegenheid ook meteen gebruik om bekend te maken dat Frank Raes voortaan te horen zal zijn tijdens wedstrijden in de Jupiler Pro League.

Begin september moest Eleven nog afscheid nemen van Filip Joos, die terugkeerde naar Play Sports. In de weken nadien trok de zender Niko Lainé en Tim Wielandt aan om zijn vertrek mee op te vangen. Met Raes haalt Eleven nu nog een pak extra ervaring in huis.