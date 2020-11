Piet Huysentruyt-gerechten thuis geleverd tijdens feestperiode

Sterrenchef Piet Huysentruyt en het innovatieve online platform Resto Chez Moi Delivery slaan in deze uitzonderlijke eindejaarsperiode de handen in mekaar. Resultaat: Typische Huysentruyt-gerechten aan huis geleverd.

Huysentruyt zal voor alle duidelijkheid niet zelf in de potten roeren. Hij dirigeert alles vanuit Zuid-Afrika.

Concreet ontwierpen Piet en Resto Chez Moi Delivery samen een uniek eindejaarsmenu voor 68 euro, gebaseerd op klassiekers uit Piets keuken. Van appeltjes met geitenkaas via aardappelrisotto met truffel tot het ultieme vintage Piet-gerecht dat hij dertig jaar geleden al serveerde in zijn iconische zaak Wortegem-Petegem: kreeft, oester, rodekool, sjalot en mosterdzaad. Voor elk van de vier gangen werd er ook een vegetarisch alternatief voorzien.

Piet kijkt via Skype mee bij het afwerken en dresseren

Het menu wordt door de ervaren koks van Resto Chez Moi Delivery klaargemaakt in een bedrijfskeuken in Wijnegem, en kan overal in Vlaanderen geleverd worden of worden afgehaald in een van de pick-uplocaties van Resto Chez Moi Delivery. Het enige dat thuis nog moet gebeuren, is de afwerking. Een kwestie van snel de bijgeleverde QR-code scannen, en Piet legt in een filmpje op uw smartphone uit hoe u het gerecht perfect afgewerkt op de borden dresseert.