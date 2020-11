Wim De Decker kiest opnieuw voor Bukari voorin bij AA Gent, Odjidja start op de bank tegen Rode Ster Belgrado

AA Gent-coach Wim De Decker heeft donderdag in zijn opstelling voor het groepsduel op de vierde speeldag van de Europa League tegen Rode Ster Belgrado slechts één wijziging doorgevoerd in vergelijking met de 0-1 zege van zondag in de Jupiler Pro League bij Charleroi. Kapitein Vadis Odjidja verhuist naar de bank. Elisha Owusu neemt zijn plaats op het middenveld in. Voorin rekent De Decker - bij gebrek aan andere spitsen - opnieuw op de snelheid van Osman Bukari.

Volg hier LIVE AA Gent-Rode Ster Belgrado!

In doel keert Sinan Bolat terug uit schorsing. De Turkse goalie van Gent miste de eerste drie Europa League-duels. Hij krijgt de driemansdefensie met Hanche-Olsen, Ngadeu en Nurio voor zich. Op de wingbacks staan opnieuw Jordan Botaka en Milad Mohammadi. Centraal op het middenveld moeten Sven Kums, Elisha Owusu en Niklas Dorsch de lijnen uitzetten. Voorin krijgt Osman Bukari in zijn rug de steun van Roman Bezus.

Gent mist door blessures en coronagevallen een hele reeks spelers. Vooral voorin is de spoeling dun. Met Laurent Depoitre (blessure), Roman Yaremchuk en Tim Kleindienst (beiden coronabesmetting) ontbreken alle centrumspitsen.

Bij Rode Ster Belgrado wisselde coach Dejan Stankovic driemaal in vergelijking met de 0-2 zege zondag in de Servische Super Liga bij Vojvodina. Middenvelders Guélor Kanga en Sekou Sanogo zijn er niet bij in Gent. Kanga is out met een blessure en Sanogo is geschorst. Hun vervangers zijn Veljko Nikolic en Aleksa Vukanovic. Verdediger Strahinja Erakovic verhuist naar de bank. Zijn plaats wordt ingenomen door Milos Degenek.

AA Gent telt na drie speeldagen nog nul punten in groep L van de Europa League. Rode Ster heeft zes punten. De Servische kampioen en competitieleider won drie weken geleden het heenduel in Belgrado met 2-1.

Opstellingen:

AA Gent: Bolat - Hanche-Olsen, Ngadeu, Nurio - Botaka, Kums, Owusu, Dorsch, Mohammadi - Bezus - Bukari

Rode Ster Belgrado: Borjan - Gajic, Pankov, Milunovic, Degenek - Vukanovic, Ivanic, Petrovic, Nikolic, El Fardou - Falcinelli