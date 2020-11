Het kanon dat voor vrede moet zorgen: hoe uitgerekend oorlogsbuit Frankrijk en Algerije kan verzoenen

Het koloniaal verleden de juiste plaats geven, dat is voor alle landen lastig. Maar Frankrijk en Algerije verzoenen lijkt onmogelijk. Om alsnog een toenadering mogelijk te maken, leggen experts momenteel de laatste hand aan een rapport over de koloniale tijd en de bloedige oorlog die zeven jaar duurde. Cruciaal daarin: wat moet er gebeuren met de meterslange loop van een oud kanon in Brest, die de Algerijnen terugeisen?

In juni was er in Algerije groot nieuws. 24 doodskisten werden met militaire eer overgevlogen van Parijs naar Algiers. Ze bevatten de schedels van evenveel Algerijnse soldaten die in de 19de eeuw gesneuveld ...